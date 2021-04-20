Министр Степанов пристыдил Тищенко за несоблюдение карантинных требований, скрин с видео

https://racurs.ua/n153520-stepanov-pristydil-velurovogo-slugu-tischenko-za-vecherinku-v-razgar-lokdauna-video.html

Ракурс

Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко снова попал в ресторанный скандал, устроив в разгар локдауна в столице шумную вечеринку в честь дня рождения своей жены. Министр здравоохранения Максим Степанов пристыдил «слугу» за наглое пренебрежение правилами карантина.



Несмотря на то, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом и ситуация с COVID-19 стабилизировалась и пошла на спад, это не значит, что теперь можно полностью расслабиться и начать пренебрегать теми карантинными правилами и рекомендациями, которые сегодня существуют. Об этом заявил Степанов во время онлайн-брифинга во вторник, 20 апреля.



Министр здравоохранения в своем обращении к украинцам вспомнил одного из лидеров правящей партии «Слуга народа» Тищенко, устроившего шумную гулянку в одном из отелей Киева, который находится в «красной» зоне карантина.



Степанов отметил, что все граждане, независимо от статуса, должны соблюдать установленные правила ради здоровья и жизни не только своего, но и тех людей, которые находятся рядом.

Я считаю, что полностью недопустимо, когда ради празднования дня рождения люди пренебрегают этими правилами. Когда подпольно начинают работать рестораны или другие учреждения именно для того, чтобы сделать себе приятно. Для тех, кто это делает или только планирует сделать, я хочу напомнить, что такими действиями вы просто подвергаете опасности людей, празднующих вместе с вами. Подумайте о том, что люди могут заболеть и оказаться в реанимации и это может стать причиной смерти кого-то из ваших родных и близких. Просто задумайтесь об этом, если снова захотите планировать такие вещи, — отметил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что COVID-19 не выбирает по социальному статусу, он одинаково поражает организм и политика и простого человека. Поэтому не пренебрегайте этим правилам, предостерег министр.



Напомним, «Ракурс» писал, что полиция открыла уголовное производство в отношении «слуги» Тищенко, который устроил вечеринку в разгар локдауну в Киеве.