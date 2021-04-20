Ткаченко заявил о «трансформации в патриотизм» Зеленского

https://racurs.ua/n153521-tkachenko-zayavil-o-transformacii-v-patriotizm-zelenskogo.html

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Трансформацию в патриотизм и политическую решимость увидел глава Министерства культуры Александр Ткаченко в активизации работы Совета нацбезопасности и обороны под руководством президента Владимира Зеленского.

Это не столько трансформация в патриотизм, как политическая решимость принимать сложные решения. Наши политики — мастера не принимать решения, а принимать сложные решения и брать на себя политическую ответственность — это все-таки показатель того, что политик готов эту ответственность на себя брать, — так прокомментировал метаморфозы Зеленского в политике Ткаченко в интервью для «РБК -Украина».

Глава Минкульта отметил, что нынешняя активизация Зеленского и СНБО ему нравится.

Это говорит не просто об определенности, а о векторе движения, о том, что есть политическая воля принимать сложные решения, — подытожил министр.



Он убежден, что многие «искренние романтические порывы» Зеленского сейчас превращаются в необходимость принятия конкретных непростых процедурных решений. Ткаченко отметил, что подобный период трансформаций переживают все те, кто пришел к власти впервые.

Напомним, ранее президент Зеленский не исключил вероятности российского вторжения, но он заявил, что Украина к этому готова.