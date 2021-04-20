Чи закриватимуть нові телеканали в Україні, розповіли в Мінкульті

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Чи закриватимуть й надалі телеканали в Україні, як це було зроблено у лютому з телеканалами, пов’язаними з оточенням кума Путіна Віктора Медведчука — Newsone, «112 Канал» і ZIK, розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, в Україні наразі не закриватимуть телемедіа, оскільки влада зосереджена на виконанні пріоритетніших завдань. На його думку, більш актуальним зараз є питання протидії кремлівським медіа, які присутні в Україні.

Не українським медіа, а безпосередньо російським, які присутні у нас на різних платформах і в досить великому обсязі. Це питання актуальне, — уточнив Ткаченко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Міністр також назвав рішення Ради нацбезпеки й оборони України щодо так званих «каналів Медведчука» винятковим.

Я не бачу суттєвих підстав продовжувати такі санкційні речі щодо інших каналах. Важливо діяти в легальному полі, тому важливий закон про медіа, — зауважив Ткаченко.

Нагадаємо, Youtube не відповів на звернення України щодо блокування «каналів Медведчука» на сайті відеохостингу. У лютому президент Володимир Зеленський погодив рішення РНБО про запровадження санкцій проти «гаманця» Медведчука — нардепа Тараса Козака. В рамках цього рішення були заблоковані три телеканали Козака — NewsOne, ZIK і «112 Україна».