Підрозділи СБУ в усіх областях переведені в режим підвищеної готовності

Співробітники СБУ переведені в режим підвищеної бойової готовності, фото: Transparency International Ukraine

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СБУ перевела своїх співробітників в усіх областях, не лише в прикордонних, в режим підвищеної готовності на тлі ескалації збройного протистояння з РФ та нарощування агресивної риторики з боку країни-агресора.

Речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив про це в коментарі агентству «Укрінформ».

Посилено контррозвідувальну та оперативно-розшукову складові діяльності Служби. У більшості областей країни СБУ уже проводить чи невдовзі заплановані масштабні антитерористичні навчання, — зазначив він.

Він наголосив, СБУ постійно моніторить, аналізує та перевіряє всю інформацію, яка може свідчити про загрози державній безпеці.

Дехтяренко зазначив, що РФ проводить інформаційні спецоперації з метою поширення панічних настроїв в українському суспільстві, а також може провокувати акції протесту і заворушення.

Все це — окремий напрям роботи російських спецслужб. Ми це чудово розуміємо і протидіємо, — зазначив він. — До будь-яких спроб розхитати ситуацію чи влаштувати провокації ми ставимося з особливою увагою.

Нагадаємо, в СБУ нещодавно заявили, що через проведення навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів.