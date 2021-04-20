"Слуга" приїхав на поклон до Лукашенка, фото — Белта

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Ракурс

Нардеп від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко 20 квітня приїхав на зустріч до Олександра Лукашенка у Палац незалежності в Мінську. Вітаючись, Шевченко сказав, що «давно мріяв» про це знайомство.

Лукашенко, якого в Мінську все ще називають президентом країни, розраховує, що його зустріч з Шевченко «стане добрим сигналом і сприятиме розвитку відносин двох країн».

Про це пише держагентство новин Білорусі «БЕЛТА».

Приємно з вами зустрітися. Виявляється, є ще в Україні люди, які поважають Білорусь. Знаю, що відбувається в моїй рідній Україні. Ви знаєте моє ставлення до Україна — не тільки як президента, а й моє особисте ставлення, — привітався з Шевченком Лукашенко.

У графіку Верховної Ради цього тижня передбачена робота нардепів із виборцями.

Нагадаємо, що Україна не визнає результатів виборів президента Білорусі 2020 року.

Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що політсила вимагатиме пояснень від Шевченка.

Шевченко — юрист і підприємець із Запоріжжя, депутат Верховної Ради від партії Володимира Зеленського «Слуга народу». На виборах у 2019 році він навіть був довіреною особою Зеленського. Шевченко кілька разів відвідував Білорусь в останні місяці і виступав в білоруських держЗМІ в якості експерта з України. Він висловлював повну підтримку Лукашенко і чинній владі Білорусі.

У квітні Лукашенко звинуватив американців у підготовці замаху на нього, а ФСБ приплела до цього українців. ФСБ РФ заявила про затримання двох громадян Білорусі, які нібито планували здійснити військових переворот та вбити самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

До цих дій нібито мали бути залучені «українські націоналісти». У ФСБ стверджували, що заколот нібито планували на 9 травня. Він передбачав захоплення радіо і телецентрів, блокування лояльних режиму Лукашенка військ та силових структур, а також задіювання «партизанів» з «прихованих баз».