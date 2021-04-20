В Україні змінюють правила надання субсидій, фото: «Блог Светланы Вега»

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В Україні з 1 травня відбудеться перерахунок субсидій на оплату комунальних послуг.

Обмеження на отримання субсидій уряд нещодавно посилив. Такі нововведення покликані виключити зі списку одержувачів субсидій тих, хто сам може сплачувати комунальні послуги. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко нещодавно розповів про це в ефірі телеканалу «Інтер».

Субсидії — це адресна соціальна допомога тим, хто не може, а не не хоче сплачувати комунальних послуг, — наголосив чиновник.

Тепер при нарахуванні субсидії враховуватимуть:

наявність двох і більше квартир і автомобілів;

доходи від депозитів;

купівлю валюти чи банківських металів;

поїздки за кордон.

Чиновник зазначив, що був випадок, коли громадянин через кілька тижнів після оформлення субсидії купив валюту на 1 млн грн.

Якщо була покупка на 50 тис. грн і більше, то в такому випадку субсидія призначатися не буде. Вводяться обмеження на власників двох квартир, двох машин, — додав Музиченко.



Наразі в Україні субсидії отримують понад 3 млн громадян. За оцінками Музиченка, під нові обмеження можуть потрапити кілька відсотків чинних одержувачів субсидій.