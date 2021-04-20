Нардепу Гончаренко пригрозили санкциями за простреленный флаг Украины , скрин с видео

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Ракурс

На весенней сессии ПАСЕ разгорелся скандал из-за выступления украинского представителя Алексея Гончаренко, который решил напомнить о том, что на Донбассе идет война, а в проекте доклада Ассамблеи ничего не сказано о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы.



В понедельник, 20 апреля, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Демс остановил выступление украинского депутата Алексея Гончаренко и пригрозил ему дисциплинарными санкциями за то, что он показал флаг Украины, простреленный на Донбассе. Об этом сообщил сам Гончаренко в в Telegram- канале.

Во время сегодняшней сессии ПАСЕ шло обсуждение стратегических приоритетов Ассамблеи. Я решил напомнить о том, что в проекте доклада почему-то нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы, о мирном разрешении конфликтов в Европе. И это в то время когда в Европе, на востоке Украины продолжается война! — рассказал Гончаренко.

Чтобы проиллюстрировать свои слова, Гончаренко показал флаг Украины с дырками от российских пуль, отметив, что это флаг украинского бойца, который воевал на Донбассе.



И после этого президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями! — заявил украинский нардеп, прибавив к своему рассказу соответствующее видео.



Гончаренко отметил, что Ангела Меркель во время своего выступления в Ассамблее заявила, что ПАСЕ — это «совесть Европы».