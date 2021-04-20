В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото: Agência Brasília

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у лютому із застосуванням індійського препарату Covishield, створеного на основі вакцини AstraZeneca, згодом до нього також додався китайський препарат CoronaVac, а нещодавно — американська вакцина Pfizer. Проте наразі лише п’ятеро людей отримали усі дві необхідні дози вакцини.

Щеплення другою дозою вакцин Covishield відбуватиметься через 12 тижнів після першої, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Про час та місце вакцинації від COVID-19 вас повідомлять за контактним номером, який ви залишили під час щеплення, — наголошують в МОЗ.

У відомстві зазначають, що, за даними медичних досліджень, ефективність вакцини AstraZeneca після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 або більше тижнів, зростала до 81,3%. Тому в Україні було вирішено збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов нещодавно заявив, що вакцинація від коронавірусу провалилася майже по всьому світу.