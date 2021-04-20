Бійцям ЗСУ заборонили відповідати на провокації бойовиків на Донбасі. Фото: 24 канал

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Війна на Донбасі триває, окупанти продовжують вбивати українських захисників. Водночас військовим ЗСУ наказано не відповідати на провокації проросійських бойовиків.

Українським військам наказано не реагувати на провокації на Донбасі. На жаль, інша сторона робить все можливе, щоб їх провокувати, — заявив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він також зазначив, що ситуація на лінії розмежування продовжує залишатися напруженою. З початку 2021 року на Донбасі загинули 30 українських солдатів, більшість з яких були вбиті снайперами.

Україна не планує ніякого збройного наступу, ескалації або провокацій, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Ми вкладаємо всі наші зусилля в політичне і дипломатичне вирішення конфлікту, — додав Кулеба.

Нагадаємо, США зробили заяву через блокаду Москвою Керченської протоки та продовження стягування російської армії до кордонів України. Міністерство оборони США підтвердило, що Кремль продовжує нарощувати військову присутність поблизу кордону з Україною, а також в окупованому Криму.