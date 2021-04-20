Різке зростання викидів вуглекислого газу після пандемії вплине на клімат, фото: Shutterstock

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Міжнародна енергетична агенція IEA прогнозує різке зростання викидів вуглекислого газу цього року через відновлення світу після пандемії коронавірусу. А це своєю чергою негативно вплине на клімат.



В агенції вважають, що викиди вуглекислого газу будуть другими найбільшими за історію спостережень, повідомляє «ВВС-Україна». Ключовою проблемою стане використання вугілля, попит на яке цьогоріч зросте до рівня останнього піку, що був у 2014 році. А це означає серйозні наслідки для зміни клімату.



Обмеження в пересуванні наземним та авіатранспортом через пандемію спричинило різке падіння попиту на енергію у світі, що стало найбільшим з часів Другої світової. І хоча були сподівання, що зміни у використанні енергії вдасться зберегти і після завершення пандемії, але останні прогнози від IEA свідчать, що цього не станеться.



Попит на енергоносії зростатиме після пандемії й головну роль почне грати вугілля. Цього року його використання зросте на 4,5%, кажуть експерти.



За словами виконавчого директора IEA Фаті Біроля, глобальні викиди вуглецю цьогоріч підстрибнуть до 1,5 млрд тонн. Це станеться переважно через відновлення використання вугілля в енергетиці.

Це є попередженням про те, що економічне відновлення після коронавірусу може бути несумісним зі збереженням довкілля, — каже Фаті Біроль.

Ще більше погіршити кліматичні передбачення на поточний рік може зростання попиту на нафту до «допандемійних» рівнів. Хоча наразі прогнози свідчать, що попит на авіаційне пальне все ще буде на 20% меншим, ніж у 2019 році.



Втім, IEA має й трохи позитивних прогнозів. Використання енергії вітру, сонця та інших відновлюваних джерел у 2020 році зросло на 3%, а цього року має зрости на 8%.



Загалом очікують, що «зелена» енергетика забезпечить до 30% виробництва електроенергії. Це найвищий рівень від початку індустріальної революції.