Під час засідання ТКГ, фото: «Корреспондент»

https://racurs.ua/ua/n153554-klastery-miskyh-ugod-scho-ce-take-rozpoviv-politolog.html

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Про кластери для виконання Мінських угод публічно заговорили ще наприкінці 2020 року, проте остаточно про них стало відомо в березні, коли представник Росії Дмитро Козак оприлюднив у ЗМІ публікацію на цю тему.

Козак тоді заявляв, що нібито є домовленість між Францією, Німеччиною, Україною та Росією про те, що імплементація Мінських угод відбуватиметься невеликими частинами — кластерами. Про це в ефірі «Українського радіо» розповів політолог Віктор Таран.

Таран зазначає, що найбільше занепокоєння викликає франко-німецький кластер, який складається з 11 пунктів і, за словами політолога, фактично є гібридною капітуляцією України.

На першому етапі, згідно з одним із кластерів, Україна припиняє бойові дії, але не відновлює контроль за кордоном, а починає впроваджувати в українське законодавство зміни до Конституції про особливий статус цих територій, закон про особливості місцевих виборів в ОРДЛО, ухвалити закон про Амністію бойовиків, провести вибори на цих територіях, — зазначив політолог.

На думку Тарана, взяття за основу франко-німецького варіанту, про що говорило керівництво України, в умовах загострення ситуації з Росією може призвести до внутрішніх протестів у Києві та непередбачуваних наслідків.