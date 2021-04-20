Чи хочуть українці вдруге бачити Зеленського президентом, розповіли соціологи. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153555-chy-hochut-ukrayinci-vdruge-bachyty-zelenskogo-prezydentom-rozpovily-sociology-infografika.html

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Володимир Зеленський, президент України, продовжує втрачати довіру українців.

52,1% людей не підтримують ідею, аби Зеленський балотувався на другий президентський термін у 2024 році. Про це йдеться в дослідженні, проведеному групою SOCIS, яке приурочили до другої річниці президентства Володимира Зеленського.

Також 26,2% респондентів підтримують таке рішення, а 15,9% опитаних вважають, що до наступних виборів ще забагато часу. Ще 5,9% українців не змогли визначитися з відповіддю.

46,9% українців вважають, що Володимир Зеленський не виконав більшість обіцянок, які давав перед президентськими виборами у 2019 році.

Дослідження проводилось з 8 по 12 квітня 2021 методом телефонних інтерв’ю. Загалом було опитано 2 тис. респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, нещодавно соціологи розповіли, що Зеленський викликає негативні емоції у 39% українців. Ще 18% респондентів заявили, що президент України викликає в них позитивні емоції.