Війна на Донбасі – в українській делегації заявили про прогрес у переговорах ТКГ. Фото: Фейсбук

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Українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила, що на засіданні підгрупи з безпеки вдалося досягти істотних зрушень у питанні дотримання перемир’я на Донбасі.

Під час сьогоднішнього засідання підгрупи з безпеки ТКГ сторонам вдалося суттєво просунутися у питаннях узгодження Доповнення до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. За основу був взятий український проект Доповнення, — заявили у прес-службі делегації.

Українська сторона висловила сподівання, що на наступному засіданні ТКГ на рівні глав делегацій, яке очікується 28 квітня, документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений у повністю узгодженому варіанті.

На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Українська розвідка каже, що вздовж кордону стоять 89 тис. російських військових, а незабаром їх буде близько 110 тис. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що військовим ЗСУ наказано не відповідати на провокації проросійських бойовиків. За його словами, Україна планує вирішувати конфлікт дипломатичним шляхом.