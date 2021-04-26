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Ракурс
Зеленский. Фото: Главком

Пасхальную тишину на Донбассе пообещал Зеленский

26 апр 2021, 17:22
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Война на Донбассе продолжается уже семь лет, а недавнее обострение конфликта вызвало беспокойство в Украине и мире.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны готовы договориться о пасхальном перемирии на Донбассе во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы во вторник. Об этом он сообщает пресс-служба президента.

Переговоры о возвращении к режиму всеобъемлющего прекращения огня накануне пасхальных праздников находятся на финальном этапе.


Мне кажется, все стороны уже все согласовали, кроме документальной формулировки этого соглашения. Мы очень этого хотим и стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, и украинская сторона уже все для этого сделала, — заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал отвод российских войск от границ «маленькой победой» для Украины и ее союзников. В то же время он признал, что для Украины остается опасной постоянная угроза со стороны РФ.

Источник: Ракурс


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