Обстрелы на фронте выгнали украинских пиротехников из участка разминирования. Фото: ГСЧС

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На Донбассе оккупанты своими обстрелами заблокировали процесс разминирования на участке Гнутово 1, вблизи Мариуполя Донецкой области.

26 апреля примерно с 8.00 до 8.40 состоялись обстрелы садового общества возле села Гнутово. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Место обстрела находится в непосредственной близости с полем, на котором выполняют работы пиротехнические подразделения ГСЧС.

На момент обстрела на месте находилось 23 представителя ГСЧС и пять единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и оставить опасный участок.

Сейчас работы на минном поле прекращены, пиротехников эвакуировали с места происшествия. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, российско-террористические войска продолжают применять оружие против мирного населения на Донбассе. 22 апреля на окраине Торецка в поселке Дружба во двор местной жительницы со стороны Горловки прилетели две ракеты от противотанкового комплекса.