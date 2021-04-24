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Ракурс
Боевики продолжают применять оружие против мирного населения, фото: штаб ООС

Война на Донбассе — оккупанты обстреляли ракетами дом местных жителей (ФОТО)

24 апр 2021, 19:29
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Российско-террористические войска продолжают применять оружие против мирного населения на Донбассе.

Очередной обстрел оккупантами населенных пунктов произошел в 22.40 22 апреля. Тогда в расположенном на окраине Торецка поселке Дружба во двор местной жительницы со стороны Горловки прилетели две ракеты от противотанкового комплекса, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

В результаты обстрела пострадавших нет, однако разрушениям подверглись хозяйственные постройки, в которых были повреждены забор и окна жилого помещения. По этому инциденту органом досудебного расследования зарегистрировано уголовное производство.

Все факты преступлений оккупантов против человечности будут зафиксированы и верифицированы, а их инициаторов ждет неминуемое наказание, — подчеркивается в сообщении.

Боевики продолжают применять оружие против мирного населения, фото: штаб ООС

Боевики продолжают применять оружие против мирного населения, фото: штаб ООС

Боевики продолжают применять оружие против мирного населения, фото: штаб ООС

Боевики продолжают применять оружие против мирного населения, фото: штаб ООС

Боевики продолжают применять оружие против мирного населения, фото: штаб ООС


Боевики продолжают применять оружие против мирного населения, фото: штаб ООС

Напомним, в декабре 2020 года на Донбассе боевики тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета уничтожили трактор John Deere, который возвращался с сельхозработ.

Источник: Ракурс


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