Андрей Бабиш, фото: Reuters

https://racurs.ua/n153741-konflikt-interesov-premer-chehii-doljen-vernut-milliony-evro.html

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У премьер-министра Чехии Андрея Бабиша обнаружили конфликт интересов, связанный с его бизнес-империей Agrofert и контролем над целевыми фондами.

Об этом свидетельствуют результаты аудиторской проверки Европейской комиссии, сообщает агентство Reuters.

В результате, как отмечают аудиторы в окончательном отчете, должны быть возвращены все субсидии Евросоюза, которые присуждались компании после февраля 2017 года — вступления в силу закона о местном конфликт интересов.

Речь идет об около 11 млн евро, связанных с грантами Европейского фонда регионального развития и Европейского социального фонда.

Бабиш контролирует два целевых фонды, и через эти целевые фонды он также контролирует группу Agrofert, — отмечается в отчете.

Сам премьер Чехии отвергает любой конфликт интересов и утверждает, что аудитом манипулировали его политические противники. По словам Бабиша, соответствующий закон был принят лишь, чтобы вывести его из политики, однако он перевел компанию в трастовые фонды.