Конфликт интересов — премьер Чехии должен вернуть миллионы евроhttps://racurs.ua/n153741-konflikt-interesov-premer-chehii-doljen-vernut-milliony-evro.htmlРакурс
У премьер-министра Чехии Андрея Бабиша обнаружили конфликт интересов, связанный с его бизнес-империей Agrofert и контролем над целевыми фондами.
Об этом свидетельствуют результаты аудиторской проверки Европейской комиссии, сообщает агентство Reuters.
В результате, как отмечают аудиторы в окончательном отчете, должны быть возвращены все субсидии Евросоюза, которые присуждались компании после февраля 2017 года — вступления в силу закона о местном конфликт интересов.
Речь идет об около 11 млн евро, связанных с грантами Европейского фонда регионального развития и Европейского социального фонда.
Бабиш контролирует два целевых фонды, и через эти целевые фонды он также контролирует группу Agrofert, — отмечается в отчете.
Сам премьер Чехии отвергает любой конфликт интересов и утверждает, что аудитом манипулировали его политические противники. По словам Бабиша, соответствующий закон был принят лишь, чтобы вывести его из политики, однако он перевел компанию в трастовые фонды.
Я всегда придерживался и продолжаю придерживаться всех законодательных норм, — утверждает Бабиш.