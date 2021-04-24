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Ракурс
Во время учений, фото: ВМС ВСУ

Корабли, артиллерия и авиация — в Украине провели масштабные военные учения (ФОТО)

24 апр 2021, 17:58
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В Украине прошли масштабные военные учения с участием Военно-морских сил (ВМС), Государственной пограничной службы и Воздушных сил ВСУ.

Целью учений было углубление взаимодействия между ведомствами и видами войск для усиления обороны с морского направления. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

В учениях принимали участие:

  • корабли;
  • береговая артиллерия;
  • морская пехота национального флота;
  • военная авиация;
  • подразделения Госпогранслужбы.

Дело защиты государства с моря, воздуха и суши является нашей общей задачей, — подчеркнул командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Во время учений, фото: ВМС ВСУ

Во время учений, фото: ВМС ВСУ

Во время учений, фото: ВМС ВСУ

Во время учений, фото: ВМС ВСУ

Во время учений, фото: ВМС ВСУ

Во время учений, фото: ВМС ВСУ


Во время учений, фото: ВМС ВСУ

Напомним, недавно сообщалось о проведении на одном из полигонов Херсонской области учений подразделений противовоздушной обороны, которые несут боевую службу на границе с оккупированным Крымом.

Источник: Ракурс


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