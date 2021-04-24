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Во время учений, фото: ВМС ВСУ
Корабли, артиллерия и авиация — в Украине провели масштабные военные учения (ФОТО)https://racurs.ua/n153740-korabli-artilleriya-i-aviaciya-v-ukraine-proveli-masshtabnye-voennye-ucheniya-foto.htmlРакурс
В Украине прошли масштабные военные учения с участием Военно-морских сил (ВМС), Государственной пограничной службы и Воздушных сил ВСУ.
Целью учений было углубление взаимодействия между ведомствами и видами войск для усиления обороны с морского направления. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.
В учениях принимали участие:
- корабли;
- береговая артиллерия;
- морская пехота национального флота;
- военная авиация;
- подразделения Госпогранслужбы.
Дело защиты государства с моря, воздуха и суши является нашей общей задачей, — подчеркнул командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Напомним, недавно сообщалось о проведении на одном из полигонов Херсонской области учений подразделений противовоздушной обороны, которые несут боевую службу на границе с оккупированным Крымом.
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