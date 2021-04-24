Во время учений, фото: ВМС ВСУ

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В Украине прошли масштабные военные учения с участием Военно-морских сил (ВМС), Государственной пограничной службы и Воздушных сил ВСУ.

Целью учений было углубление взаимодействия между ведомствами и видами войск для усиления обороны с морского направления. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

В учениях принимали участие:

корабли;

береговая артиллерия;

морская пехота национального флота;

военная авиация;

подразделения Госпогранслужбы.

Дело защиты государства с моря, воздуха и суши является нашей общей задачей, — подчеркнул командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Напомним, недавно сообщалось о проведении на одном из полигонов Херсонской области учений подразделений противовоздушной обороны, которые несут боевую службу на границе с оккупированным Крымом.