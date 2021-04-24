Під час навчань, фото: ВМС ЗСУ

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В Україні відбулися масштабні військові навчання за участі Військово-морських сил (ВМС), Державної прикордонної служби та Повітряних сил ЗСУ.

Метою навчань було поглиблення взаємодії між відомствами та видами військ задля підсилення оборони з морського напрямку. Про це повідомляє прес-служба ВМС.

У навчання брали участь:

кораблі;

берегова артилерія;

морська піхота національного флоту;

військова авіація;

підрозділи Держприкордонслужби.

Справа захисту держави з моря, повітря і суші є нашим спільним завданням, — наголосив командувач ВМС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про проведення на одному з полігонів Херсонської області навчань підрозділів протиповітряної оборони, що несуть бойову службу на межі з окупованим Кримом.