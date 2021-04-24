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Під час навчань, фото: ВМС ЗСУ
Кораблі, артилерія та авіація — в Україні провели масштабні військові навчання (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n153740-korabli-artyleriya-ta-aviaciya-v-ukrayini-provely-masshtabni-viyskovi-navchannya-foto.htmlРакурс
В Україні відбулися масштабні військові навчання за участі Військово-морських сил (ВМС), Державної прикордонної служби та Повітряних сил ЗСУ.
Метою навчань було поглиблення взаємодії між відомствами та видами військ задля підсилення оборони з морського напрямку. Про це повідомляє прес-служба ВМС.
У навчання брали участь:
- кораблі;
- берегова артилерія;
- морська піхота національного флоту;
- військова авіація;
- підрозділи Держприкордонслужби.
Справа захисту держави з моря, повітря і суші є нашим спільним завданням, — наголосив командувач ВМС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про проведення на одному з полігонів Херсонської області навчань підрозділів протиповітряної оборони, що несуть бойову службу на межі з окупованим Кримом.
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