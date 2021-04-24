Андрій Антоненко, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n153739-sprava-sheremeta-antonenka-vje-500-dniv-trymaut-za-ratamy.html

Ракурс

Андрій Антоненко вже 500 днів перебуває за ґратами за підозрою в причетності до здійсненого у 2016 році в Києві вбивства журналіста Пала Шеремета.

Про це сьогодні, 24 квітня, повідомляє Фейсбук-спільнота FreeRiff.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву в центрі Києва автомобіля, в якому він перебував.

На початку грудня 2019 року стало відомо про затримання підозрюваних у цій справі — учасника війни на Донбасі та фронтмен гурту Riffmaster Андрія Антоненка, хірурга з «Охматдиту» Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь.

На думку слідства, Антоненко був організатором вбивства і долучив до нього Кузьменко та Дугарь.

Запобіжні заходи Кузьменко та Дугарь згодом змінили на більш м’які.

Обвинувальні акти у цій справі були вручені 18 вересня 2020 року. 28 вересня справу почав розглядати суп присяжних.

На підтримку звинувачуваних періодично відбуваються публічні акції, учасники яких вважають Антоненка, Кузьменко та Дугарь непричетними до вбивства Шеремета.

Чергове засідання щодо запобіжного заходу Антоненку заплановане на 14.00 27 квітня.

Нагадаємо, у січні Антоненко поскаржився на погані умови утримання в СІЗО та заявив, що в нього почали випадати зуби.