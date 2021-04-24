Бактерії можуть замінити токсичні методи добування міді, фото:

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Мідь залишається одним із найпоширеніших металів у повсякденному житті. Як провідник тепла та електрики, він використовується у проводах, системах охолодження та водопровідних мережах, а також є каталізатором для нафтохімічних заводів, сонячних та електричних провідників та має широкий спектр інших застосувань.

Водночас процес видобутку цього корисного металу часто призводить до токсичного впливу та інших проблем з добування у великій кількості. Американські вчені знайшли спосіб зробити процес добування міді більш екологічно безпечним, повідомляє видання Phys.org.

Річ у тім, що бактерії, виявлені в мідних копальнях, перетворюють токсичні іони міді в стабільну одноатомну мідь. У своїй роботі учені продемонстрували як бактерії з мідних рудників у Бразилії перетворюють іони сульфату міді в нульвалентну металеву мідь.

Новина про наявність бактерій в шахтах не нова, але було питання без відповіді: що вони роблять на шахтах? — зазначають дослідники.

Дослідники помістили ці бактерії під електронний мікроскоп, щоб з’ясувати, які процеси відбуваються.

Ми виявили, що бактерії виділяють одноатомну мідь. З хімічної точки зору це надзвичайно складно отримати. Як правило, агресивні хімікати використовується для отримання одиничних атомів будь-якого елемента. Ця бактерія створює його природним шляхом, що дуже вражає, — зазначають учені.

Поточний синтетичний процес отримання одноатомної одновалентної міді зазвичай не є чистим, він трудомісткий і дорогий. Мікроби використовують унікальний біологічний шлях з масивом білків, які можуть витягувати мідь і перетворювати її в одноатомну нульвалентну мідь, зазначають дослідники.

Метою мікробів є створення менш токсичного середовища для себе шляхом перетворення іонної міді в одноатомну мідь, але водночас вони роблять те, що вигідно і нам, — додають учені.

Дослідники зазначають, що наразі виявили лише один вид таких бактерій.

Але, можливо, це не єдина бактерія, яка виконує подібну функцію, — резюмують дослідники. — Наступним кроком стане збирання міді з цих клітин та використання її для практичного застосування.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на Міжнародній космічній станції виявили невідомі бактерії.