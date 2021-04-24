Бактерии могут заменить токсичные методы добывания меди, фото:

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Медь остается одним из самых распространенных металлов в повседневной жизни. Как проводник тепла и электричества, он используется в проводах, системах охлаждения и водопроводных сетях, а также является катализатором для нефтехимических заводов, солнечных и электрических проводников и имеет широкий спектр других применений.

В то же время процесс добычи этого полезного металла часто приводит к токсическому воздействию и другим проблемам по добыче в большом количестве. Американские ученые нашли способ сделать процесс извлечения меди более экологически безопасным, сообщает издание Phys.org.

Дело в том, что бактерии, обнаруженные в медных рудниках, превращают токсичные ионы меди в стабильную одноатомную медь. В своей работе ученые продемонстрировали как бактерии из медных рудников в Бразилии превращают ионы сульфата меди в нульвалентную металлическую медь.

Новость о наличии бактерий в шахтах не нова, но был вопрос без ответа: что они делают на шахтах? — отмечают исследователи.

Исследователи поместили эти бактерии под электронный микроскоп, чтобы выяснить, какие процессы происходят.

Мы обнаружили, что бактерии выделяют одноатомную медь. С химической точки зрения это очень сложно получить. Как правило, агрессивные химикаты используется для получения единичных атомов любого элемента. Эта бактерия создает его естественным путем, что очень впечатляет, — отмечают ученые.

Текущий синтетический процесс получения одноатомной одновалентной меди обычно не является чистым, он трудоемкий и дорогостоящий. Микробы используют уникальный биологический путь с массивом белков, которые могут извлекать медь и превращать ее в одноатомную нульвалентную медь, отмечают исследователи.

Целью микробов является создание менее токсичной среды для себя путем преобразования ионной меди в одноатомную медь, но в то же время они делают то, что выгодно и нам, — добавляют ученые.

Исследователи отмечают, что пока обнаружили только один вид таких бактерий.

Но, возможно, это не единственная бактерия, которая выполняет подобную функцию, — резюмируют исследователи. — Следующим шагом станет сбор меди из этих клеток и использования ее для практического применения.

Напомним, недавно стало известно, что на Международной космической станции обнаружили неизвестные бактерии.