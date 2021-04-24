В Украине ожидается магнитная буря, фото:

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Погода в Украине 25 апреля будет довольно прохладной. Причиной этого является поступление арктического воздуха с северо-запада.

Так, в западных, северных, центральных и восточных областях ночью ожидаются заморозки в воздухе 0−3°, в южной части — ночью 1−6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0−5°, днем температура 6−11° тепла, в южной части ночью 1−6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0−5°, днем 10−16° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 25 апреля будет без осадков ночью и с дождем днем. Ночью столбики термометров опустятся до +0…-2°, днем — поднимутся до +7…+9°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков ночью и с дождем днем. Ночью температура воздуха составит −1…−3°, днем — +6…+8°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков в течение суток. Термометры ночью покажут +3…+5°, днем — +11…+13°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит −1…−3°, днем ​​- +9…+11°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове в течение суток будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…−3° ночью и +10…12° днем. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 25 апреля предполагает отсутствие осадков ночью и дожди днем. Ожидается температура воздуха −1…−3° ночью и +8…+10° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 25 апреля будет неспокойной, в течение суток ожидаются умеренная и слабая магнитные бури.