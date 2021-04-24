Нардеп-«слуга» устроил драку в развлекательном заведении Черкасс — Луценко

https://racurs.ua/n153736-nardep-sluga-ustroil-draku-v-razvlekatelnom-zavedenii-cherkass-lucenko.html

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Драка с участием народного депутата от «Слуги народа» Олега Арсенюка произошла вечером 23 апреля во Черкассах. Об этом сообщил бывший генпрокурор Юрий Луценко в субботу в Фейсбук. Подобная информация также распространяется в местных СМИ Черкасс.

Луценко в своем сообщении процитировал данные суточной сводки Министерства внутренних дел об обстоятельствах причинения телесных повреждений парламентарию из политсилы Владимира Зеленского.

23 апреля около 20.00 на территории развлекательного комплекса «Бочка», после обеда, устроенного по случаю годовщины аварии на ЧАЭС, между 35-летним нардепом-«слугой» Олегом Арсенюком и 33-летним жителем Черкасс Андреем Колпаком возник конфликт и драка. В результате драки Арсенюк получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, а Ковпак — закрытую черепно-мозговую травму, забойные травмы головы, рук и ног, — рассказал Луценко.

По его словам, обоих участников драки доставили в Черкасскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Согласно объяснениям опрошенных лиц, Арсенюк и его знакомый Рагульский (брат владельца развлекательного заведения) совершили нападение на Ковпака, которому наносили удары. Как объяснил сам Ковпак, он заметил конфликт между администратором заведения и «слугой», в ходе которого последний после обеда якобы протестовал против прекращения работы заведения и требовал продолжения обслуживания клиентов, — написал бывший глава Генпрокуратуры.

Информация о драке нардепа зарегистрирована полицией 24 апреля. Предварительная правовая квалификация деяния пока не определена, сведения в ЕРГР не внесены.