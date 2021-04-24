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Ракурс
«Красную» Одесскую область переводят в «желтую» зону карантина - Кабмин

«Красную» Одесскую область переводят в «желтую» зону карантина — Кабмин

24 апр 2021, 14:26
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Карантин в Одесской области завтра ослабят — Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила с 25 апреля отменить «красную» зону на территории южного региона и перевести его сразу в «желтый» уровень эпидопасности.

Об этом решении в субботу сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Телеграм.

Госкомиссия решила отменить: с 00.00 25 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности, — указал Немчинов.

Напомним, 21 апреля Кабмин продлил до 30 июня режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас в «красной» зоне находятся:

  • Киев,

  • Житомирская область,

  • Запорожская область,

  • Киевская область,

  • Львовская область,

  • Николаевская область,

  • Полтавская область,

  • Одесская область,

  • Сумская область,

  • Харьковская область,

  • Хмельницкая область,

  • Черниговская область,

  • Черновицкая область.


В «желтой» зоне — Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области, остальные области отнесены в «оранжевую» зону.

По прогнозам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, в ближайшее время будут выходить из «красного» уровня Львовская, город Киев (изо дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области.

Источник: Ракурс


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