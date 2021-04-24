«Красную» Одесскую область переводят в «желтую» зону карантина — Кабминhttps://racurs.ua/n153735-krasnuu-odesskuu-oblast-perevodyat-v-jeltuu-zonu-karantina-kabmin.htmlРакурс
Карантин в Одесской области завтра ослабят — Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила с 25 апреля отменить «красную» зону на территории южного региона и перевести его сразу в «желтый» уровень эпидопасности.
Об этом решении в субботу сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Телеграм.
Госкомиссия решила отменить: с 00.00 25 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности, — указал Немчинов.
Напомним, 21 апреля Кабмин продлил до 30 июня режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас в «красной» зоне находятся:
Киев,
Житомирская область,
Запорожская область,
Киевская область,
Львовская область,
Николаевская область,
Полтавская область,
Одесская область,
Сумская область,
Харьковская область,
Хмельницкая область,
Черниговская область,
Черновицкая область.
В «желтой» зоне — Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области, остальные области отнесены в «оранжевую» зону.
По прогнозам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, в ближайшее время будут выходить из «красного» уровня Львовская, город Киев (изо дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области.