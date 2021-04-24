«Красную» зону покинут Киев и пять областей — Ляшко назвал дату

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Ракурс

«Красную» зону покинут Киев и еще пять областей — заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на следующей неделе накануне Пасхи состоится «карантинная» ротация регионов.

Об этом главный санитарный врач написал на своей Фейсбук-странице.

И еще немного приятного. По нашим прогнозам, в течение следующей недели будут выходить из «красного» уровня Львовская, город Киев (изо дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области, — отметил Ляшко.

Напомним, на этой неделе Министерство здравоохранения озвучило карантинные правила на время Пасхи. В первую очередь, они касаются посещения церквей. Киев ввел особые требования к богослужениям в Вербное воскресенье и на Пасху.

Отметим, что за все время пандемии коронавируса в Украине зафиксировали уже свыше 2 млн случаев COVID-19.

Сейчас, по данным системы наблюдения за распространением коронавируса в Украине СНБО, по состоянию на 24 апреля, зафиксированы следующие показатели инфицирования по областям: