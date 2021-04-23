В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, однако Министерство здравоохранения не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху, которую вскоре будут отмечать.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил об этом сегодня, 23 апреля, во время видеобрифинга.

Однако, по словам Ляшко, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений:

поощрять «онлайн-богослужения» для верующих и организовывать внешние богослужения;

увеличить количество сессий благословение и уменьшить их продолжительность;

зафиксировать входную дверь на территорию и в помещения храмов в открытом состоянии, для того, чтобы обеспечить воздухообмен;

установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между верующими на улице не менее 1,5 м;

на улице в этих условиях обязательно надевать маски;

рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только одному лицу от семьи.

Также Ляшко озвучил рекомендации для населения:

воздерживаться от посещения храмов пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями — праздничную корзину лучше освятить на свежем воздухе возле храма;

воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать опасности друг друга (особенно это касается пожилых людей с хроническими болезнями)

лучше, чтобы на Пасху в храм шел только кто-то один из семьи.

Я думаю, что при выполнении этих норм нам удастся предотвратить значительный рост количества случаев коронавирусной болезни и праздники пройдут безопасно, — резюмировал Ляшко.

Напомним, за все время пандемии коронавируса в Украине зафиксировали уже более 2 млн случаев COVID-19.