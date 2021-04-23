В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n153676-koronavirus-v-ukraine-zafiksirovany-uje-bolee-2-mln-sluchaev-zabolevaniya-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 22 апреля, зафиксированы еще 14 тыс. 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 591 ребенок и 277 медработников.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в следующих регионах:

Днепропетровской области — 1 тыс. 296;

Киеве — 1 тыс. 269;

Харьковской области — 1 тыс. 137;

Львовской области — 926;

Киевской области — 922.

Госпитализировали за сутки 3 тыс. 728 пациентов, в настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 410,6 тыс. человек.

Умерли за сутки 434 больных, выздоровели 18 тыс. 964 человека.

За сутки проведены 95 тыс. 740 тестирований на коронавирус.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 4 тыс. 630 человек;

выздоровели 1 млн 552 тыс. 267 пациентов;

умерли 41 тыс. 700 человек.

Прививку от коронавируса за сутки получили 16 тыс. 169 человек. За все время кампании вакцинации в Украине:

508 тыс. 44 человека получили первую из двух необходимых доз;

пять человек получили две дозы вакцины (прошли полный курс вакцинации), из них два человека получили первую дозу за рубежом.

Напомним, Украина планирует привлечь кредит Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на борьбу с эпидемией COVID-19.