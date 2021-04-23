367 тыс. доз корейской вакцины AstraZeneca привезли в Украину

https://racurs.ua/n153675-367-tys-doz-koreyskoy-vakciny-astrazeneca-privezli-v-ukrainu.html

Ракурс

Состоялась новая поставка вакцины от коронавируса англо-шведского производителя AstraZeneca. Утром 23 апреля в аэропорту «Киев» приземлился самолет с 367 тыс. 200 дозами вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, которую изготовили в Южной Корее. Вакцина прибыла в рамках программы COVAX.

Вакцину сразу распределят по регионам и будут использовать как для повторной прививки, так и в качестве первой прививки против COVID-19. Речь идет о вакцинации приоритетных групп и людей от 65 лет, сообщает пресс-служба Минздрава.

Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство — обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается, — цитирует пресс-служба ведомства Виктора Ляшко, заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины.

«Ракурс» сообщал, что глава Минздрава Максим Степанов заявляв: вакцины CoviShield и AstraZeneca — идентичны, поскольку шведско-британскую вакцину производят сразу несколько компаний, в том числе AstraZeneca-SKBio в Южной Корее и Институт сыворотки крови в Индии. Обе версии вакцины к использованию одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Сейчас в Украине от COVID-19 вакцинируют тремя вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac от китайской компании Sinovac, а также начали прививки вакцинами Pfizer — первые 117 тыс. доз прибыли в Украину по международной инициативе COVAX.

Вакцина корейского производителя имеет идентичный состав, как и AstraZeneca и Covishield. Действующее вещество — модифицированный аденовирус, который включает в себя специфический белок коронавируса, вызывающий иммунный ответ.

Генетический материал в вакцине, которая вводится человеку, обеспечивает синтез белка, который вызывает иммунный ответ для защиты от COVID-19. Когда вакцинированный человек контактирует с коронавирусом, иммунная система распознает вирус и предотвращает заражение клеток организма.

Эффективность этой вакцины варьируется от 63% в защите от симптоматического COVID-19.

Срок хранения этой вакцины — шесть месяцев при температуре от +2 до +8 С, а открытый флакон можно использовать в течение шести часов.