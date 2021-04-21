Южнокорейскую вакцину AstraZeneca зарегистрировали в Украине. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n153567-ujnokoreyskuu-vakcinu-astrazeneca-zaregistrirovali-v-ukraine-video.html

Ракурс

Вакцину против коронавируса компании AstraZeneca, которую изготавливают в Южной Корее, уже зарегистрировали в Украине.

Уже с 22 апреля ожидается прибытие в Украину 367 тыс. доз препарата, изготовленного в Южной Корее. Вакцину должны доставить в рамках инициативы COVAX. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его словам, часть партии оставят для прививки второй дозой тех граждан, которых уже вакцинировали. Остальное направят для первой прививки.

Степанов заверил, что вакцины CoviShield и AstraZeneca — идентичные, поскольку шведско-британскую вакцину производят сразу несколько компаний, в частности AstraZeneca-SKBio в Южной Корее и Институт сыворотки крови в Индии. Обе версии вакцины к использованию одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Сейчас в Украине от COVID-19 вакцинируют тремя вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac от китайской компании Sinovac, а также начали вакцинами Pfizer — первые 117 тыс. доз прибыли в Украину по международной инициативе COVAX.

Напомним, национальный план иммунизации предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины, но в январе глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что вакцина от коронавируса может появиться в украинских аптеках ближе к лету.

А недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в 2021 году платная вакцина от COVID-19 в Украине не является целесообразной. Ляшко в очередной раз напомнил о существовании дефицита вакцин в мире.