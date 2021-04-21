Південнокорейську вакцину AstraZeneca зареєстрували в Україні. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca, яку виготовляють у Південній Кореї, вже зареєстрували в Україні.

Вже з 22 квітня очікується прибуття в Україн 367 тис. доз препарату, виготовленого у Південній Кореї. Вакцину мають доставити у межах ініціативи COVAX. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За його словами, частину партії залишать для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували CoviShield. Решту направлять для першого щеплення.

Степанов запевнив, що вакцини CoviShield та AstraZeneca — ідентичні, оскільки шведсько-британську вакцину виробляють одразу декілька компаній, зокрема AstraZeneca-SKBio у Південній Кореї та Інститут сироватки крові в Індії. Обидві версії вакцини до використання схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Зараз в Україні від COVID-19 вакцинують трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також розпочали щеплення вакцинами Pfizer — перші 117 тис. доз прибули в Україну за міжнародною ініціативою COVAX.

Нагадаємо, національний план імунізації передбачає безкоштовну вакцинацію всього населення України, але в січні очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що вакцина від коронавірусу може з’явитися в українських аптеках ближче до літа.

А нещодавно головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в 2021 році платна вакцина від COVID-19 в Україні не є доцільною. Ляшко в черговий раз нагадав про існування дефіциту вакцин у світі.