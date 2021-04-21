Призов резервістів в армію без мобілізації узаконив Зеленський

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Призов в армії відбуватиметься по-новому. Президент Володимир Зеленський 21 квітня підписав закон про призив на військову службу резервістів в особливий період.

Віднині глава держави у будь-який момент зможе призивати на військову службу близько 150 тис. резервістів. Для цього не буде потрібна ні мобілізація, ні воєнний стан — достатньо лише того, що він вважатиме ситуацію загрозливою.

Це дасть змогу оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії і швидко збільшити бойовий потенціал сил, — повідомили в Офісі президента.

В особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву.

Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний головнокомандувач ЗСУ за поданням головнокомандувача ЗСУ. Вони визначатимуть категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, а також інші параметри призову.

Цей закон 30 березня у другому читанні ухвалила Верховна Рада. Його підтримали 256 народних депутатів.

Закон також запровадив новий вид військової служби за призовом для резервістів: в особливий період — на термін не більше шести місяців.