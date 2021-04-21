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Статистика коронавірусу за 20 квітня свідчить про виявлення 12 тис. 162 нових випадки COVID-19 в Україні.

За добу захворіли 532 дитини та 326 медпрацівників. Медики вирішили госпіталізувати 4 тис. 411 осіб, а 429 пацієнтів померли. Одужати від хворобу зуміли 14 тис. 720 осіб. Про це 12 квітня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (965 хворих), Харківській (938 пацієнтів), Київській (881 випадок), Запорізькій (845 хворих) областях.

За інформацією глави МОЗ, за час пандемії в Україні захворіли 1 млн 974 тис. 118 осіб, але одужали вже 1 млн 514 тис. 472 особи. Коронавірус забрав життя 40 тис. 796 українців.

Також Степанов повідомив, що за добу щеплено 15 тис. 42 українці. З початку вакцинальної кампанії щеплено вже 477 тис. 833 особи. З них першу дозу отримала 477 тис. 831 особа, а завершили вакцинацію двома дозами п’ятеро осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ — 965 випадків/ 1 тис. 650 щеплень;

Вінницька область — 327 випадків/ 473 щеплення;

Волинська область — 382 випадки/ 592 щеплення;

Дніпропетровська область — 771 випадок/ 981 щеплення;

Донецька область — 735 випадків/ 575 щеплень;

Житомирська область — 276 випадків/ 396 щеплень;

Закарпатська — 104 випадки/ 560 щеплень;

Запорізька область — 845 випадків/ 822 щеплення;

Івано-Франківська область — 106 випадків/ 466 щеплень;

Київська область — 881 випадок/ 683 щеплення;

Кіровоградська область — 126 випадків/ 181 щеплення;

Луганська область — 336 випадків/ 194 щеплення;

Львівська область — 492 випадки/ 1 тис. 576 щеплень;

Миколаївська область — 397 випадків/ 355 щеплень;

Одеська область — 769 випадків/ 900 щеплень;

Полтавська область — 539 випадків/ 335 щеплень;

Рівненська область — 616 випадків/ 485 щеплень;

Сумська область — 437 випадків/ 499 щеплень;

Тернопільська область — 269 випадків/ 339 щеплень;

Харківська область — 938 випадків/ 644 щеплення;

Херсонська область — 171 випадок/ 411 щеплень;

Хмельницька область — 717 випадків/ 715 щеплень;

Черкаська область — 622 випадки/ 364 щеплення;

Чернівецька область — 202 випадки/ 498 щеплень;

Чернігівська область — 139 випадків/ 348 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 20 квітня в МОЗ заявили, що Чернівецька область буде третьою після Івано-Франківської та Закарпатської, яка невдовзі вийде з «червоної» зони карантинних обмежень через значне зниження епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19,