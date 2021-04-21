Понад 400 осіб за добу померли від коронавірусу в Україні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n153565-ponad-400-osib-za-dobu-pomerly-vid-koronavirusu-v-ukrayini-infografika.htmlРакурс
Статистика коронавірусу за 20 квітня свідчить про виявлення 12 тис. 162 нових випадки COVID-19 в Україні.
За добу захворіли 532 дитини та 326 медпрацівників. Медики вирішили госпіталізувати 4 тис. 411 осіб, а 429 пацієнтів померли. Одужати від хворобу зуміли 14 тис. 720 осіб. Про це 12 квітня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (965 хворих), Харківській (938 пацієнтів), Київській (881 випадок), Запорізькій (845 хворих) областях.
За інформацією глави МОЗ, за час пандемії в Україні захворіли 1 млн 974 тис. 118 осіб, але одужали вже 1 млн 514 тис. 472 особи. Коронавірус забрав життя 40 тис. 796 українців.
Також Степанов повідомив, що за добу щеплено 15 тис. 42 українці. З початку вакцинальної кампанії щеплено вже 477 тис. 833 особи. З них першу дозу отримала 477 тис. 831 особа, а завершили вакцинацію двома дозами п’ятеро осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ — 965 випадків/ 1 тис. 650 щеплень;
- Вінницька область — 327 випадків/ 473 щеплення;
- Волинська область — 382 випадки/ 592 щеплення;
- Дніпропетровська область — 771 випадок/ 981 щеплення;
- Донецька область — 735 випадків/ 575 щеплень;
- Житомирська область — 276 випадків/ 396 щеплень;
- Закарпатська — 104 випадки/ 560 щеплень;
- Запорізька область — 845 випадків/ 822 щеплення;
- Івано-Франківська область — 106 випадків/ 466 щеплень;
- Київська область — 881 випадок/ 683 щеплення;
- Кіровоградська область — 126 випадків/ 181 щеплення;
- Луганська область — 336 випадків/ 194 щеплення;
- Львівська область — 492 випадки/ 1 тис. 576 щеплень;
- Миколаївська область — 397 випадків/ 355 щеплень;
- Одеська область — 769 випадків/ 900 щеплень;
- Полтавська область — 539 випадків/ 335 щеплень;
- Рівненська область — 616 випадків/ 485 щеплень;
- Сумська область — 437 випадків/ 499 щеплень;
- Тернопільська область — 269 випадків/ 339 щеплень;
- Харківська область — 938 випадків/ 644 щеплення;
- Херсонська область — 171 випадок/ 411 щеплень;
- Хмельницька область — 717 випадків/ 715 щеплень;
- Черкаська область — 622 випадки/ 364 щеплення;
- Чернівецька область — 202 випадки/ 498 щеплень;
- Чернігівська область — 139 випадків/ 348 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 20 квітня в МОЗ заявили, що Чернівецька область буде третьою після Івано-Франківської та Закарпатської, яка невдовзі вийде з «червоної» зони карантинних обмежень через значне зниження епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19,