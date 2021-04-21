https://racurs.ua/n153565-bolee-400-chelovek-za-sutki-umerli-ot-koronavirusa-v-ukraine-infografika.html

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Статистика коронавируса за 20 апреля свидетельствует об обнаружении 12 тыс. 162 новых случая COVID-19 в Украине.

За сутки заболели 532 ребенка и 326 медработников. Медики решили госпитализировать 4 тыс. 411 человек, а 429 пациентов скончались. Выздороветь от болезни сумели 14 тыс. 720 человек. Об этом 12 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировала в Киеве (965 заболевших), Харьковской (938 пациентов), Киевской (881 случай), Запорожской (845 больных) областях.

По информации главы Минздрава, за время пандемии в Украине заболели 1 млн 974 тыс. 118 человек, но выздоровели уже 1 млн 514 тыс. 472 человека. Коронавирус унес жизни 40 тыс. 796 украинцев.

Также Степанов сообщил, что за сутки прививки получили 15 тыс. 42 украинца. С начала вакцинальной кампании привито уже 477 тыс. 833 человека. Из них первую дозу получил 477 тыс. 831 человек, а завершили вакцинацию двумя дозами пять человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев — 965 случаев/ 1 тыс. 650 прививок;

Винницкая область — 327 случаев/ 473 прививки;

Волынская область — 382 случая/ 592 прививки;

Днепропетровская область — 771 случай / 981 прививка;

Донецкая область — 735 случаев / 575 прививок;

Житомирская область — 276 случаев / 396 прививок;

Закарпатская — 104 случая / 560 прививок;

Запорожская область — 845 случаев/ 822 прививки;

Ивано-Франковская область — 106 случаев/ 466 прививок;

Киевская область — 881 случай / 683 прививки;

Кировоградская область — 126 случаев/ 181 прививка;

Луганская область — 336 случаев/ 194 прививки;

Львовская область — 492 случая / 1 тыс. 576 прививок;

Николаевская область — 397 случаев / 355 прививок;

Одесская область — 769 случаев / 900 прививок;

Полтавская область — 539 случаев / 335 прививок;

Ровенская область — 616 случаев / 485 прививок;

Сумская область — 437 случаев / 499 прививок;

Тернопольская область — 269 случаев / 339 прививок;

Харьковская область — 938 случаев / 644 прививки;

Херсонская область — 171 случай / 411 прививок;

Хмельницкая область — 717 случаев / 715 прививок;

Черкасская область — 622 случая/ 364 прививки;

Черновицкая область — 202 случая / 498 прививок;

Черниговская область — 139 случаев/ 348 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 20 апреля в Минздраве заявили, что Черновицкая область будет третьей после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из «красной» зоны карантинных ограничений из-за значительного снижения эпидемиологической опасности распространения COVID-19.