Комиссию по отбору судей КСУ Зеленский отдал Ермаку, фото — Насправді

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Ракурс

Конституционный суд Украины получит новых членов в результате деятельности конкурсной комиссии, которую возглавит председатель Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом говорится в указе главы государства № 167/2021. Владимир Зеленский распорядился, чтобы Ермак в десятидневный срок внес предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии.

Вместе с тем президент отменил указ своего предшественника от 4 октября 2017 года № 306, который регулировал отбор кандидатур в КСУ по квоте главы государства.

Кроме того, Зеленский 27 марта отменил указы Виктора Януковича о назначении в КСУ судей Тупицкого и Касминина.

Пока долгое время вакантными остаются три должности в суде, однако двух членов КСУ должна назначить Верховная Рада, а еще одного — съезд судей.

Напомним, что конституционный кризис в Украине начался 27 октября 2020 года после решения КСУ о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции.

Впоследствии Рада вернула полномочия НАПК с уточнениями по поводу проверки судей.

29 декабря 2020 года президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, начался обмен резкими заявлениями между ОП и руководством суда. Указ Зеленского в Конституционном суде обжаловали нардепы нескольких фракций.

Тупицкому, кроме того, сообщили о подозрении в преступлениях по ч. 2 ст. 384, ст. 386 (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) УК Украины.

Председатель КСУ уже несколько раз не приходил в ВАКС, чтобы суд начал рассмотрение дела о мере пресечения.