Николай Тищенко прокомментировал вечеринку в разгар пандемии в Киеве. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n153563-nardep-tischenko-prokommentiroval-vecherinku-v-razgar-pandemii-v-kieve.html

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Николай Тищенко, народный депутат от «Слуги народа», прокомментировал скандал с его закрытой вечеринкой в разгар COVID-пандемии в Киеве.

Парламентарий утверждает, что празднование дня рождения его жены происходило в гостиничном номере, что не запрещено карантинными ограничениями. Он убеждает, что на вечеринку были приглашены «чуть больше 20 людей» из близкого окружения. Об этом он написал на собственной странице в Facebook.

По его словам, все гости уже переболели коронавирусом, а перед праздником сдавали тест на COVID-19. При этом, нардеп не уточнил, проверяли ли у гостей наличие отрицательного результата тестирования.

Поэтому еще раз скажу. Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантина нет, — уверен нардеп.



Тищенко настаивает, что не нарушал карантинных требований. Также нардеп жалуется, что работа в Верховной Раде не дает ему возможности часто видеть семью. Он добавил, что готов нести политическую ответственность за свои действия перед обществом.

Напомним, что журналисты проекта «Схемы» опубликовали материал с вечеринки в столичном отеле Fairmont, которую в разгар локдауна устроил для своей жены Аллы Барановской нардеп Тищенко. По факту нарушения карантинных требований в гостинице полиция открыла уголовное производство.