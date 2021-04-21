Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Микола Тищенко прокоментував вечірку у розпал пандемії в Києві. Фото: delo.ua

Нардеп Тищенко прокоментував вечірку у розпал пандемії в Києві

21 кві 2021, 08:51
999

Микола Тищенко, народний депутат від «Слуги народу», прокоментував скандал з його закритою вечіркою у розпал COVID-пандемії в Києві.

Парламентар стверджує, що святкування дня народження його дружини відбувалось в готельному номері, що не заборонено карантинними обмеженнями. Він переконує, що на вечірку були запрошені «трішки більше як 20 людей» з близького оточення. Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

За його словами, всі гості вже перехворіли на коронавірус, а перед святом здавали тест на COVID-19. При цьому, нардеп не уточнив, чи перевіряли у гостей наявність негативного результату тестування.

Тому ще раз скажу. Ніяких кримінальних чи адміністративних справ немає. І штрафів відповідних за порушення карантину немає, — упевнений нардеп.


Тищенко наполягає, що не порушував карантинних вимог. Також нардеп бідкається, що робота у Верховній Раді не дає йому можливості часто бачити родину. Він додав, що готовий нести політичну відповідальність за свої дії перед суспільством.

Нагадаємо, що журналісти проекту «Схеми» опублікували матеріал з вечірки у столичному готелі Fairmont, яку в розпал локдауну влаштував для своєї дружини Алли Барановської нардеп Тищенко. За фактом порушення карантинних вимог у готелі поліція відкрила кримінальне провадження.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів