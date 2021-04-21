Зеленський закликав РФ відвести війська від кордонів України. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n153562-zelenskyy-zaklykav-rosiu-vidvesty-viyska-vid-kordoniv-ukrayiny-video.html

Ракурс

Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів і в цьому її підтримують міжнародні партнери.

Концентрацію російських військ біля кордонів України у Києві вважають шантажем. Про це 20 квітня заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, яке опубліковане в YouTube.

Біля наших держкордонів сконцентровані російські війська. Офіційно Росія називає це військовими навчаннями. Неофіційно весь світ називає це шантажем. Чи хвилює це нас? Так. Чи вимагає Україна та її міжнародні партнери відвести війська від наших кордонів? Так. Адже РФ постійно повторює, що вона прагне миру. Але водночас створює всі передумови для ескалації. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні. Чи хоче війни Україна? Ні. Чи готова вона до неї? Так, — зазначив він.

Зеленський наголосив, що «Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014». Президент запевнив, що Україна у разі російської агресії буде себе захищати.

Ми готові відкласти свої ноутбуки, указки, мікроскопи, пензлі, шпателі, граблі й лопати й захистити свою землю, — заявив Зеленський і додав, що Україна не починає війну першою.

Глава держави додав, що Україна має потужну підтримку міжнародних партнерів, які готові допомагати фінансово та вводити жорсткі санкції. Однак він уточнив, що українцям потрібно більше, ніж «дипломатична стурбованість».

Також він закликав українців до інформаційної гігієни: не довіряти «експертам з інтернету», «інсайдам анонімних телеграм-каналів», «чуткам у маршрутці» та «заявам політиків».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Російської Федерації Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі. Глава держави заявив, що зустріч може відбутися «в будь-якій точці, де йде війна».