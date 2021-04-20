Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n153561-zelenskyy-zaproponuvav-putinu-zustritysya-na-donbasi-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.

Зустріч може відбутися «в будь-якій точці, де йде війна». Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

Він розповів, що вчора і сьогодні на засіданнях радників нормандської четвірки та підгрупи з безпеки в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але не дивлячись на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати загальні заяви.

Прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити й зрозуміти ситуацію. А що ж розуміти? Я прекрасно розумію — я щомісяця там буваю. Пане Путін, я готовий піти далі й запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна, — сказав Зеленський.

Крім Путіна, Володимир Зеленський звернувся до українців — він сказав, що Україна не хоче війни, проте готова до неї. А ще глава держави закликав міжнародну спільноту рішуче підтримувати Україну у протистоянні з Росією.