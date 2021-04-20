Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n153561-zelenskyy-zaproponuvav-putinu-zustritysya-na-donbasi-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.
Зустріч може відбутися «в будь-якій точці, де йде війна». Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
Він розповів, що вчора і сьогодні на засіданнях радників нормандської четвірки та підгрупи з безпеки в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але не дивлячись на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати загальні заяви.
Прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити й зрозуміти ситуацію. А що ж розуміти? Я прекрасно розумію — я щомісяця там буваю. Пане Путін, я готовий піти далі й запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна, — сказав Зеленський.
Крім Путіна, Володимир Зеленський звернувся до українців — він сказав, що Україна не хоче війни, проте готова до неї. А ще глава держави закликав міжнародну спільноту рішуче підтримувати Україну у протистоянні з Росією.
Чи розумієте ви, що Україні, а разом з нею усьому світу, що вірить в силу і непохитність міжнародного права, може знадобитися значно більше, ніж дипломатична стурбованість? Всім нам може знадобитися рішучість. Чи готовий світ до розв’язання складних задач? — звернувся Зеленський до міжнародних партнерів.