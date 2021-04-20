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Ракурс
Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі (ВІДЕО)

20 кві 2021, 22:54
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Володимир Зеленський, президент України, запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.

Зустріч може відбутися «в будь-якій точці, де йде війна». Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

Він розповів, що вчора і сьогодні на засіданнях радників нормандської четвірки та підгрупи з безпеки в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але не дивлячись на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати загальні заяви.

Прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити й зрозуміти ситуацію. А що ж розуміти? Я прекрасно розумію — я щомісяця там буваю. Пане Путін, я готовий піти далі й запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна, — сказав Зеленський.

Крім Путіна, Володимир Зеленський звернувся до українців — він сказав, що Україна не хоче війни, проте готова до неї. А ще глава держави закликав міжнародну спільноту рішуче підтримувати Україну у протистоянні з Росією.


Чи розумієте ви, що Україні, а разом з нею усьому світу, що вірить в силу і непохитність міжнародного права, може знадобитися значно більше, ніж дипломатична стурбованість? Всім нам може знадобитися рішучість. Чи готовий світ до розв’язання складних задач? — звернувся Зеленський до міжнародних партнерів.

Джерело: Ракурс


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