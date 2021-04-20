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Ракурс
Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе (ВИДЕО)

20 апр 2021, 22:54
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Владимир Зеленский, президент Украины, предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе.

Встреча может состояться «в любой точке, где идет война». Об этом он сказал в видеообращении.

Он рассказал, что вчера и сегодня на заседаниях советников нормандской четверки и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявления.

Прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же понимать? Я прекрасно понимаю — я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война, — сказал Зеленский.

Кроме Путина, Владимир Зеленский обратился к украинцам — он сказал, что Украина не хочет войны, но готова к ней. А еще глава государства призвал международное сообщество решительно поддерживать Украину в противостоянии с Россией.


Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней всему миру, который верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться гораздо больше, чем дипломатическая обеспокоенность? Всем нам может понадобиться решительность. Готов ли мир к решению сложных задач? — обратился Зеленский к международным партнерам.

Источник: Ракурс


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