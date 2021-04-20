Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n153561-zelenskiy-predlojil-putinu-vstretitsya-na-donbasse-video.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе.
Встреча может состояться «в любой точке, где идет война». Об этом он сказал в видеообращении.
Он рассказал, что вчера и сегодня на заседаниях советников нормандской четверки и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявления.
Прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же понимать? Я прекрасно понимаю — я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война, — сказал Зеленский.
Кроме Путина, Владимир Зеленский обратился к украинцам — он сказал, что Украина не хочет войны, но готова к ней. А еще глава государства призвал международное сообщество решительно поддерживать Украину в противостоянии с Россией.
Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней всему миру, который верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться гораздо больше, чем дипломатическая обеспокоенность? Всем нам может понадобиться решительность. Готов ли мир к решению сложных задач? — обратился Зеленский к международным партнерам.