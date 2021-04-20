Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

https://racurs.ua/n153561-zelenskiy-predlojil-putinu-vstretitsya-na-donbasse-video.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе.

Встреча может состояться «в любой точке, где идет война». Об этом он сказал в видеообращении.

Он рассказал, что вчера и сегодня на заседаниях советников нормандской четверки и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявления.

Прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же понимать? Я прекрасно понимаю — я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война, — сказал Зеленский.

Кроме Путина, Владимир Зеленский обратился к украинцам — он сказал, что Украина не хочет войны, но готова к ней. А еще глава государства призвал международное сообщество решительно поддерживать Украину в противостоянии с Россией.