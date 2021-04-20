21 апреля отмечают Международный день секретаря – что нужно знать о празднике

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21 апреля отмечают Международный день секретаря и Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

Международный день секретаря (Secretary's Day) или в более официальном варианте День профессиональных административных работников (Administrative Professionals Day) начали отмечать в США в 1952 году благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса.

Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса — это помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, специалисты, ведущие делопроизводство и т. д. По некоторым оценкам эта профессия входит в пятерку самых востребованных в мире.

Впервые день творчества и инновационной деятельности отмечали в более чем 50 странах мира 21 апреля 2002 года. В 2017 году при поддержке Генеральной ассамблеи ООН Всемирный день творчества и инновационной деятельности стал официальным международным мероприятием.

Также на 21 апреля приходится Всемирный день миграции рыб. По этому случаю в мире проводят различные мероприятия, посвященные сохранению водоемов для людей и рыб.

21 апреля свой день рождения празднует королева Великобритании Елизавета II. В этом году ей исполняется 95 лет.

Православная церковь 21 апреля чтит память святого Родиона. В народе день назвали Родион Ледолом. Славяне верили, что вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться из источников и пить из них воду.

День ангела 21 апреля празднуют Юлия, Иван, Родион, Мария, Иосиф, Иаков.

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