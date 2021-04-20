21 апреля отмечают Международный день секретаря — что нужно знать о праздникеhttps://racurs.ua/n153560-21-aprelya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-sekretarya-chto-nujno-znat-o-prazdnike.htmlРакурс
21 апреля отмечают Международный день секретаря и Всемирный день творчества и инновационной деятельности.
Международный день секретаря (Secretary's Day) или в более официальном варианте День профессиональных административных работников (Administrative Professionals Day) начали отмечать в США в 1952 году благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса.
Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса — это помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, специалисты, ведущие делопроизводство и т. д. По некоторым оценкам эта профессия входит в пятерку самых востребованных в мире.
Впервые день творчества и инновационной деятельности отмечали в более чем 50 странах мира 21 апреля 2002 года. В 2017 году при поддержке Генеральной ассамблеи ООН Всемирный день творчества и инновационной деятельности стал официальным международным мероприятием.
Также на 21 апреля приходится Всемирный день миграции рыб. По этому случаю в мире проводят различные мероприятия, посвященные сохранению водоемов для людей и рыб.
21 апреля свой день рождения празднует королева Великобритании Елизавета II. В этом году ей исполняется 95 лет.
Православная церковь 21 апреля чтит память святого Родиона. В народе день назвали Родион Ледолом. Славяне верили, что вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться из источников и пить из них воду.
День ангела 21 апреля празднуют Юлия, Иван, Родион, Мария, Иосиф, Иаков.
День в истории:
- 753 — основание Рима;
- 1519 — испанский конкистадор Эрнан Кортес высадился на побережье Мексики;
- 1920 — в Варшаве между Польшей и УНР заключено общую и торгово-экономическую конвенции, по которым Польша признавала независимость УНР и обещала оказать ей военную помощь.
- 1938 — постановление об обязательном изучении русского языка во всех украинских школах;
- 1944 — начался бой под Гурбами, крупнейшее сражение войск УПА и НКВД СССР;
- 1944 — женщины во Франции получили право голосовать на выборах;
- 1960 — новой столицей Бразилии стал специально для этого построен одноименный город — Бразилиа;
- 2019 — второй тур президентских выборов в Украине, в котором победил Владимир Зеленский.