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Ракурс
21 апреля отмечают Международный день секретаря – что нужно знать о празднике

21 апреля отмечают Международный день секретаря — что нужно знать о празднике

20 апр 2021, 22:20
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21 апреля отмечают Международный день секретаря и Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

Международный день секретаря (Secretary's Day) или в более официальном варианте День профессиональных административных работников (Administrative Professionals Day) начали отмечать в США в 1952 году благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса.

Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса — это помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, специалисты, ведущие делопроизводство и т. д. По некоторым оценкам эта профессия входит в пятерку самых востребованных в мире.

Впервые день творчества и инновационной деятельности отмечали в более чем 50 странах мира 21 апреля 2002 года. В 2017 году при поддержке Генеральной ассамблеи ООН Всемирный день творчества и инновационной деятельности стал официальным международным мероприятием.

Также на 21 апреля приходится Всемирный день миграции рыб. По этому случаю в мире проводят различные мероприятия, посвященные сохранению водоемов для людей и рыб.

21 апреля свой день рождения празднует королева Великобритании Елизавета II. В этом году ей исполняется 95 лет.

Православная церковь 21 апреля чтит память святого Родиона. В народе день назвали Родион Ледолом. Славяне верили, что вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться из источников и пить из них воду.

День ангела 21 апреля празднуют Юлия, Иван, Родион, Мария, Иосиф, Иаков.


День в истории:

  • 753 — основание Рима;
  • 1519 — испанский конкистадор Эрнан Кортес высадился на побережье Мексики;
  • 1920 — в Варшаве между Польшей и УНР заключено общую и торгово-экономическую конвенции, по которым Польша признавала независимость УНР и обещала оказать ей военную помощь.
  • 1938 — постановление об обязательном изучении русского языка во всех украинских школах;
  • 1944 — начался бой под Гурбами, крупнейшее сражение войск УПА и НКВД СССР;
  • 1944 — женщины во Франции получили право голосовать на выборах;
  • 1960 — новой столицей Бразилии стал специально для этого построен одноименный город — Бразилиа;
  • 2019 — второй тур президентских выборов в Украине, в котором победил Владимир Зеленский.

Источник: Ракурс


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