Как получить статус лица без гражданства – утвержден порядок. Фото: Укрмедиа

https://racurs.ua/n153559-kak-poluchit-status-lica-bez-grajdanstva-utverjden-poryadok.html

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Кабмин утвердил постановление от 24 марта 2021 года № 317, которым утвержден порядок подачи заявлений для получения статуса лица без гражданства.

Обратиться с заявлением о признании лицом без гражданства может человек, который не может получить паспорт из-за того, что он не рассматривается как гражданин какой-либо страны в силу действия ее законов.

При этом такое заявление человек может подать независимо от того законно или незаконно он находится в Украине.

Заявление подается лично в Государственную миграционную службу (ГМС) по месту жительства. Поданное заявление рассматривается ГМС в течение шести месяцев, при этом сотрудниками проводятся соответствующие проверки.

Вместе с заявлением необходимо подать:

документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий отсутствие гражданства другой страны, срок которого закончился;

другие документы, подтверждающие информацию, изложенную в заявлении.

Если указанных документов нет, ГМС может опрашивать соседей и родственников обратившегося с заявлением на основании поданного им списка.

ГМС проверяет данные по всем реестрам и информационным системам для идентификации личности обратившегося.

После проведения проверки ГМС выносит решение, которым удовлетворяет или отказывает в удовлетворении заявления. Статус лица без гражданства позволяет получить документы для выезда такого лица за границу.