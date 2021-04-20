Як отримати статус особи без громадянства – затверджено порядок. Фото: Укрмедіа

https://racurs.ua/ua/n153559-yak-otrymaty-status-osoby-bez-gromadyanstva-zatverdjeno-poryadok.html

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Кабмін затвердив постанову від 24 березня 2021 року № 317, якою затверджено порядок подачі заяв для отримання статусу особи без громадянства.

Звернутися із заявою про визнання особою без громадянства може людина, яка не може отримати паспорт через те, що вона не розглядається як громадянин будь-якої країни через дію її законів.

При цьому таку заяву людина може подати незалежно від того законно чи незаконно вона перебуває в Україні.

Заява подається особисто в Державну міграційну службу (ДМС) за місцем проживання. Подана заява розглядається ДМС протягом шести місяців, при цьому співробітники проводять відповідні перевірки.

Разом із заявою необхідно подати:

документ, що засвідчує особу;

документ, що засвідчує відсутність громадянства іншої країни, термін якого закінчився;

інші документи, що підтверджують інформацію, викладену в заяві.

Якщо зазначених документів немає, ДМС може опитувати сусідів і родичів людини, яка звернулася із заявою на підставі поданого нею списку.

ДМС перевіряє дані у всіх реєстрах та інформаційних системах для ідентифікації особи, яка звернулася.

Після проведення перевірки ДМС виносить рішення, яким задовольняє або відмовляє в задоволенні заяви. Статус особи без громадянства дозволяє отримати документи для виїзду такої особи за кордон.