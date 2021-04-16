Електронні паспорти узаконили в Україні – як вони працюватимуть. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n153395-elektronni-pasporty-uzakonyly-v-ukrayini-yak-vony-pracuvatymut.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 1368-IX, який передбачає впровадження електронного паспорта як документа, що підтверджує особу.

З 23 серпня 2021 року в Україні з’являться е-паспорт громадянина України та е-паспорт для виїзду за кордон.

Електронні паспорти формуватимуться за бажанням громадян і їх використання буде можливим без додаткового пред’явлення паперових документів. Формуватися документи будуть безкоштовно.

Е-паспорти являтимуть собою електронні картки, на яких буде ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код), а також інформація про зареєстроване місце проживання.

На електронному закордонному паспорті також буде відображено ідентифікаційний номер людини. Копії електронних документів матимуть таку ж силу, як і копії паперових документів.

Електронний паспорт для виїзду за кордон не можна буде використовувати в разі:

перетинання державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;

в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України;

в’їзду, перебування або пересування в межах прикордонної смуги, виходу в територіальне море та внутрішні води України.

Таким чином при виїзді за кордон людині все одно потрібно буде мати з собою паперовий закордонний паспорт.

Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада України першою у світі легалізувала електронні паспорти, прирівнявши їх до звичайних паперових посвідчень особи.