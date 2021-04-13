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Український паспорт, фото: «Слово і Діло»

Україна покращила свої позиції в рейтингу паспортів (ІНФОГРАФІКА)

13 кві 2021, 12:45
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Український паспорт піднявся на шість сходинок у рейтингу паспортів, який періодично оновлює компанія Henley&Partners.

Тепер український паспорт, власники якого можуть без віз подорожувати до 136 країн світу, перебуває 35-му місці. Про це повідомляється на сайті компанії.

Тобто, Україна у цьому рейтингу піднялася на шість сходинок. Річ у тім, що за період з січня по березень 2021 року Україна уклала безвізові угоди з кількома острівними державами та територіями регіону Карибського моря:

  • Арубою (невелика острівна країна неподалік від берегів Венесуели);
  • Кюрасао (незалежна острівна країна у складі Королівства Нідерланди);
  • Гренадою;
  • Сен-Мартеном;
  • Карибськими Нідерландами (Карибські острови, які мають статус муніципалітетів Нідерландів).

Росія в цьому рейтингу розташована на 48-й сходинці, піднявшись на два пункти після отримання безвізу з Іраком та Оманом. Білорусь перебуває на 68 сходинці (77 безвізових держав).

Лідери рейтингу залишилися незмінними. Це Японія (193 безвізові напрямки), Сінгапур (192), а також Німеччина та Південна Корея, які посідають третю сходинку з показником 191. Усі ці держави збільшили кількість безвізових напрямків на два.


Рейтинг паспортів, інфографіка: Henley&Partners

Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада України першою у світі легалізувала електронні паспорти, прирівнявши їх до звичайних паперових посвідчень особи.


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