Україна покращила свої позиції в рейтингу паспортів (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n153175-ukrayina-pokraschyla-svoyi-pozyciyi-v-reytyngu-pasportiv-infografika.htmlРакурс
Український паспорт піднявся на шість сходинок у рейтингу паспортів, який періодично оновлює компанія Henley&Partners.
Тепер український паспорт, власники якого можуть без віз подорожувати до 136 країн світу, перебуває 35-му місці. Про це повідомляється на сайті компанії.
Тобто, Україна у цьому рейтингу піднялася на шість сходинок. Річ у тім, що за період з січня по березень 2021 року Україна уклала безвізові угоди з кількома острівними державами та територіями регіону Карибського моря:
- Арубою (невелика острівна країна неподалік від берегів Венесуели);
- Кюрасао (незалежна острівна країна у складі Королівства Нідерланди);
- Гренадою;
- Сен-Мартеном;
- Карибськими Нідерландами (Карибські острови, які мають статус муніципалітетів Нідерландів).
Росія в цьому рейтингу розташована на 48-й сходинці, піднявшись на два пункти після отримання безвізу з Іраком та Оманом. Білорусь перебуває на 68 сходинці (77 безвізових держав).
Лідери рейтингу залишилися незмінними. Це Японія (193 безвізові напрямки), Сінгапур (192), а також Німеччина та Південна Корея, які посідають третю сходинку з показником 191. Усі ці держави збільшили кількість безвізових напрямків на два.
Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада України першою у світі легалізувала електронні паспорти, прирівнявши їх до звичайних паперових посвідчень особи.