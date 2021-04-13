Український паспорт, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n153175-ukrayina-pokraschyla-svoyi-pozyciyi-v-reytyngu-pasportiv-infografika.html

Ракурс

Український паспорт піднявся на шість сходинок у рейтингу паспортів, який періодично оновлює компанія Henley&Partners.

Тепер український паспорт, власники якого можуть без віз подорожувати до 136 країн світу, перебуває 35-му місці. Про це повідомляється на сайті компанії.

Тобто, Україна у цьому рейтингу піднялася на шість сходинок. Річ у тім, що за період з січня по березень 2021 року Україна уклала безвізові угоди з кількома острівними державами та територіями регіону Карибського моря:

Арубою (невелика острівна країна неподалік від берегів Венесуели);

Кюрасао (незалежна острівна країна у складі Королівства Нідерланди);

Гренадою;

Сен-Мартеном;

Карибськими Нідерландами (Карибські острови, які мають статус муніципалітетів Нідерландів).

Росія в цьому рейтингу розташована на 48-й сходинці, піднявшись на два пункти після отримання безвізу з Іраком та Оманом. Білорусь перебуває на 68 сходинці (77 безвізових держав).

Лідери рейтингу залишилися незмінними. Це Японія (193 безвізові напрямки), Сінгапур (192), а також Німеччина та Південна Корея, які посідають третю сходинку з показником 191. Усі ці держави збільшили кількість безвізових напрямків на два.

Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада України першою у світі легалізувала електронні паспорти, прирівнявши їх до звичайних паперових посвідчень особи.