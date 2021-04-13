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Украинский паспорт, фото: «Слово і Діло»

Украина улучшила свои позиции в рейтинге паспортов (ИНФОГРАФИКА)

13 апр 2021, 12:45
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Украинский паспорт поднялся на шесть ступенек в рейтинге паспортов, который периодически обновляет компания Henley&Partners.

Теперь украинский паспорт, владельцы которого могут без виз путешествовать в 136 стран мира, находится 35-м месте. Об этом сообщается на сайте компании.

То есть, Украина в этом рейтинге поднялась на шесть ступеней. Дело в том, что за период с января по март 2021 года Украина заключила безвизовые соглашения с несколькими островными государствами и территориями региона Карибского моря:

  • Арубой (небольшая островная страна у берегов Венесуэлы);
  • Кюрасао (независимая островная страна в составе Королевства Нидерланды);
  • Гренадой;
  • Сен-Мартеном;
  • Карибскими Нидерландами (Карибские острова, которые имеют статус муниципалитетов Нидерландов).

Россия в этом рейтинге находится на 48-й строчке, поднявшись на два пункта после получения безвиза с Ираком и Оманом. Беларусь находится на 68 строчке (77 безвизовых стран).

Лидеры рейтинга остались неизменными. Это Япония (193 безвизовых направления), Сингапур (192), а также Германия и Южная Корея, которые занимают третье место с показателем 191. Все эти государства увеличили количество безвизовых направлений на два.


Рейтинг паспортов, инфографика: Henley&Partners

Напомним, в конце марта Верховная Рада Украины первой в мире легализовала электронные паспорта, приравняв их к обычным бумажным удостоверениям личности.


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