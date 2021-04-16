Электронные паспорта узаконили в Украине – как они будут работать. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n153395-elektronnye-pasporta-uzakonili-v-ukraine-kak-oni-budut-rabotat.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал закон № 1368-IX, который предусматривает внедрение электронного паспорта как документа, подтверждающего личность.

С 23 августа 2021 года в Украине появятся е-паспорт гражданина Украины и е-паспорт для выезда за границу.

Электронные паспорта будут формироваться по желанию граждан и их использование будет возможно без дополнительного предъявления бумажных документов. Формироваться документы будут бесплатно.

Е-паспорта будут являть собой электронные карточки, на которых будет идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код), а также информация о зарегистрированном месте жительства.

На электронном загранпаспорте также будет отображен идентификационный номер человека. Копии электронных документов будут иметь такую же силу, как и копии бумажных документов.

Электронный паспорт для выезда за границу нельзя будет использовать в случае:

пересечения государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;

въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины;

въезда, пребывания или передвижения в пределах пограничной полосы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.

Таким образом при выезде за границу человеку все равно нужно будет иметь с собой бумажный загранпаспорт.

Напомним, в конце марта Верховная Рада Украины первой в мире легализовала электронные паспорта, приравняв их к обычным бумажным удостоверениям личности.