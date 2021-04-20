21 квітня відзначають Міжнародний день секретаря — що варто знати про святоhttps://racurs.ua/ua/n153560-21-kvitnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-sekretarya-scho-varto-znaty-pro-svyato.htmlРакурс
21 квітня відзначають Міжнародний день секретаря і Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.
Міжнародний день секретаря (Secretary's Day) або в більш офіційному варіанті День професійних адміністративних працівників (Administrative Professionals Day) почали відзначати в США в 1952 році завдяки зусиллям нью-йоркського публіциста Гаррі Клемфусса.
Зараз це свято відзначають не тільки секретарі, але і всі ті, від кого залежить робота офісу — помічники директора, офіс-менеджери, асистенти, фахівці, що ведуть діловодство і т. д. За деякими оцінками ця професія входить до п’ятірки найбільш затребуваних у світі.
Вперше день творчості та інноваційної діяльності відзначили у понад 50 країнах світу 21 квітня 2002 року. У 2017 році за підтримки Генеральної асамблеї ООН Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності став офіційним міжнародним заходом.
Також на 21 квітня припадає Всесвітній день міграції риб. З цієї нагоди у світі проводять різноманітні заходи, присвячені збереженню водойм для людей і риб.
21 квітня свій день народження святкує королева Великої Британії Єлизавета II. Цьогоріч їй виповнюється 95 років.
Православна церква 21 квітня вшановує пам’ять святого Родіона. У народі день назвали Родіон Льодолам. Слов’яни вірили, що вода 21 квітня має цілющу силу, тому було заведено вмиватися з джерел і пити з них воду.
День ангела 21 квітня святкують Юлія, Іван, Родіон, Марія, Йосип, Яків.
День в історії:
- 753 — заснування Риму;
- 1519 — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився на узбережжі Мексики;
- 1920 — у Варшаві між Польщею та УНР укладено загальну та торгово-економічну конвенції, за якими Польща визнавала незалежність УНР та обіцяла надати їй військову допомогу.
- 1938 — погодження постанови про обов’язкове вивчення російської мови в усіх українських школах;
- 1944 — почався бій під Гурбами, найбільша битва військ УПА та НКВС СРСР;
- 1944 — жінки у Франції отримали право голосувати на виборах;
- 1960 — новою столицею Бразилії стало спеціально для цього збудоване однойменне місто — Бразиліа;
- 2019 — другий тур президентських виборів в Україні, в якому переміг Володимир Зеленський.