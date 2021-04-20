21 квітня святкують Міжнародний день секретаря – що треба знати про свято

https://racurs.ua/ua/n153560-21-kvitnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-sekretarya-scho-varto-znaty-pro-svyato.html

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21 квітня відзначають Міжнародний день секретаря і Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.

Міжнародний день секретаря (Secretary's Day) або в більш офіційному варіанті День професійних адміністративних працівників (Administrative Professionals Day) почали відзначати в США в 1952 році завдяки зусиллям нью-йоркського публіциста Гаррі Клемфусса.

Зараз це свято відзначають не тільки секретарі, але і всі ті, від кого залежить робота офісу — помічники директора, офіс-менеджери, асистенти, фахівці, що ведуть діловодство і т. д. За деякими оцінками ця професія входить до п’ятірки найбільш затребуваних у світі.

Вперше день творчості та інноваційної діяльності відзначили у понад 50 країнах світу 21 квітня 2002 року. У 2017 році за підтримки Генеральної асамблеї ООН Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності став офіційним міжнародним заходом.

Також на 21 квітня припадає Всесвітній день міграції риб. З цієї нагоди у світі проводять різноманітні заходи, присвячені збереженню водойм для людей і риб.

21 квітня свій день народження святкує королева Великої Британії Єлизавета II. Цьогоріч їй виповнюється 95 років.

Православна церква 21 квітня вшановує пам’ять святого Родіона. У народі день назвали Родіон Льодолам. Слов’яни вірили, що вода 21 квітня має цілющу силу, тому було заведено вмиватися з джерел і пити з них воду.

День ангела 21 квітня святкують Юлія, Іван, Родіон, Марія, Йосип, Яків.

День в історії: