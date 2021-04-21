Зеленский призвал РФ отвести войска от границ Украины. Скриншот с видео

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Ракурс

Украина требует от России отвести свои войска от границ и в этом ее поддерживают международные партнеры.

Концентрацию российских войск у границ Украины в Киеве считают шантажом. Об этом 20 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в YouTube.

У наших госграниц сконцентрированы российские войска. Официально Россия называет это военными учениями. Неофициально весь мир называет это шантажом. Волнует ли это нас? Да. Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь РФ постоянно повторяет, что она стремится к миру. Но в то же время создает все предпосылки для эскалации. Означает ли это, что эскалация неизбежна? Нет. Хочет войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Так, — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что «Украина-2021 очень отличается от Украины-2014». Президент заверил, что Украина в случае российской агрессии будет себя защищать.

Мы готовы отложить свои ноутбуки, указки, микроскопы, кисти, шпатели, грабли и лопаты и защитить свою землю, — заявил Зеленский и добавил, что Украина не начинает войну первой.

Глава государства добавил, что Украина имеет мощную поддержку международных партнеров, которые готовы помогать финансово и вводить жесткие санкции. Но он уточнил, что украинцам нужно больше, чем «дипломатическая обеспокоенность».

Также он призвал украинцев к информационной гигиене: не доверять «экспертам из интернета», «инсайдам анонимных телеграмм-каналов», «слухам в маршрутке"и «заявлениям политиков».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Глава государства заявил, что встреча может состояться «в любой точке, где идет война».