Комісію з відбору суддів КСУ Зеленський віддав Єрмаку, фото — Насправді

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Ракурс

Конституційний суд України отримає нових членів у результаті діяльності конкурсної комісії, яку очолить голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це йдеться в указі глави держави № 167/2021. Володимир Зеленський розпорядився, аби Андрій Єрмак у десятиденний термін вніс пропозиції щодо персонального складу цієї конкурсної комісії.

Водночас президент скасував указ свого попередника від 4 жовтня 2017 року № 306, який регулював відбір кандидатур в КСУ по квоті глави держави.

Крім того, Зеленський 27 березня скасував укази Віктора Януковича від 2013 року про призначення в КСУ суддів Тупицького і Касмініна.

Наразі довгий час вакантними залишаються три посади в суді, проте двох членів КС має призначити Верховна Рада, а ще одного — з’їзд суддів.

Нагадаємо, що конституційна криза в Україні почалася 27 жовтня 2020 року після рішення КСУ про неконституційність відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції.

Згодом Рада повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів.

29 грудня 2020 року президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, розпочався обмін різкими заявами між ОП та керівництвом суду. Указ Зеленського в Конституційному суді оскаржили нардепи кількох фракцій.

Тупицькому, крім того, повідомили про підозру у злочинах за ч. 2 ст. 384, ст. 386 (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) КК України.

Голова КСУ уже декілька разів не приходив до ВАКС, аби суд почав розгляд справи про запобіжний захід.